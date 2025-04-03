Соглашение о "редкоземах" между Украиной и США: Бессент раскрыл ближайшие планы

Делегация Украины совершит визит в США в ближайшее время. Он связан с обсуждением соглашения о "редкоземах" между двумя странами.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Обращаясь к вопросам национальной безопасности, Бессент сказал, что группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Он добавил, что украинская сторона наняла адвоката и что сделка "готова с нашей стороны (со стороны США, - ред)".