Соглашение о "редкоземах" между Украиной и США: Бессент раскрыл ближайшие планы
Делегация Украины совершит визит в США в ближайшее время. Он связан с обсуждением соглашения о "редкоземах" между двумя странами.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Обращаясь к вопросам национальной безопасности, Бессент сказал, что группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.
Он добавил, что украинская сторона наняла адвоката и что сделка "готова с нашей стороны (со стороны США, - ред)".
"Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - констатировал Бессент.
Соглашение о сотрудничестве между США и Украиной
Украина и США с февраля обсуждаают подписание соглашения о сотрудничестве, в частности, среди пунктов, речь идет и про "редкоземы".
Официальное подписание документа планировалось 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Но в связи с эмоциональной дискуссией в Овальном кабинете в тот день, подписание соглашения так и не произошло.
25 марта Зеленский рассказал, что США предложили Украине новое соглашение о недрах. Как рассказал президент, новый документ - полноценная сделка, которую должна будет ратифицировать Рада.
Еще в конце марта Бессент подтвердил, что США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых. Тогда он отмечал, что сделка может быть заключена в начале апреля.
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