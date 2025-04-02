"Исторический указ". Трамп вводит беспрецедентные глобальные пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Выступая в Розовом саду возле Белого дома, президент США анонсировал "очень-очень хорошие новости".

"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных тарифах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что то, что они делают с нами, мы сделаем с ними. Очень просто. Проще некуда", - отметил Трамп.

Он раскритиковал Таиланд, Индию, Вьетнам и другие страны за несправедливую, по его мнению, тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. И привел в пример, что США взимают всего 2,4% пошлину на мотоциклы, в то время как Индия - 70%, Вьетнам - 75%.

Также перед тем, как подписать указ, он долго описывал "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. "Иногда друзья хуже врагов", - сказал Трамп, имея в виду высокие тарифы, которые ввели отдельные страны-союзницы вроде Японии.

"Это один из важнейших дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости", - подчеркнул президент США.

"В отношении стран, которые плохо относятся к нам, мы вычислим сумму их тарифов, немонатерных барьеров и других форм мошенничества", - сказал он, объясняя, какой именно объем "взаимных тарифов" введут США.

Он также повторил, что в полночь со 2 на 3 апреля США введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. А также объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.

Величина пошлин по основным торговым партнерам США

Согласно указу, США вводят дополнительные пошлины в размере:

Китай - 34%

Европейский союз - 20%

Вьетнам - 46%

Тайвань - 32%

Япония - 24%

Южная Корея - 25%

Таиланд - 36%

Швейцария - 31%

Индонезия - 32%

Малайзия - 24%

Камбоджа - 49%

Великобритания - 10%

Южная Африка - 30%

Бразилия - 10%

Бангладеш - 34%

Сингапур - 10%

Израиль - 17%

Филиппины - 17%

Чили - 10%

Пакистан - 29%

Шри-Ланка - 44%

Взаимные тарифы вступят в силу с 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.

Причем базовый тариф в 10% будет добавляться к тарифам, введенным против конкретных стран. Это означает, к примеру, что на китайские товары тариф будет составлять 44% (34+10), на товары из ЕС - 30% (20+10).

Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.

В отношении Украины вводится только базовая пошлина 10%.

Как готовили новые пошлины

Ранее Трамп и его окружение называли Европейский союз, Мексику, Канаду, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию вероятными мишенями будущих пошлин в стремлении "наказать за нечестную торговую практику".

По данным Bloomberg, под прицел попал объем мировой торговли на 33 трлн долларов, а странам от Бразилии до Китая грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90%. Предположительно, средние пошлины могут вырасти на 15%, что приведет к росту инфляции и увеличению риска рецессии США.

Принятые сегодня меры дополняют шаги, предпринятые с момента вступления Трампа в должность в январе. Его администрация ввела дополнительный 20% налог на весь импорт из Китая и 25% - на многие товары из Мексики и Канады. Кроме того, действует глобальный 25% тариф на импорт стали и алюминия. Также был подписан указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и некоторых запчастей (вступает в силу 3 апреля).

Какими могут быть последствия

По данным Bloomberg, при максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5 % в течение двух-трех лет.

Влияние на торговых партнеров при любом сценарии будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список стран, которые пострадают от воздействия на экспорт в США, хотя их экономики могут и выстоять. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, почувствуют более значительное общее воздействие.