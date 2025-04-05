Трамп розлючений, у Путіна нові сигнали: що з переговорами про завершення війни в Україні

Цього тижня різноманітна дипломатична активність довкола завершення війни в Україні тривала, хоча й без значних проривів. Дональд Трамп виявляє дедалі більше невдоволення тим, що до обіцяного ним миру далеко, як і раніше.

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Гнів Трампа на Росію і Україну

30 березня NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп "розлючений" і "дуже злий" на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема через його заяви про нібито нелегітимність Зеленського, а також через питання припинення вогню в Україні. Про це він повідомив ведучій телеканалу Крістен Велкер під час телефонного інтерв'ю. Трамп зазначив, що готовий ввести мита на нафту з РФ.

Fox News 1 квітня уточнило, що Трамп відчуває розчарування через дії Путіна. Американський лідер вважає, що Росія затягує процес переговорів щодо встановлення повного припинення вогню. За інформацією джерел каналу, наразі в рамках обговорення перемир’я розглядається "подальший план дій". Зокрема, йде мова про запровадження жорстких санкцій.

Співрозмовники Fox News підкреслили, що на цей момент дотримання санкцій перебуває на дуже низькому рівні — приблизно "3 бали з 10". Одним із можливих напрямів тиску вони назвали припинення роботи "тіньового флоту" Росії, який транспортує нафту через Балтійське море.

Водночас, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп висловив своє невдоволення висловлюваннями лідерів "по обидва боки цього конфлікту", маючи на увазі й президента України Володимира Зеленського.

Переговори - чи є прогрес?

Держсекретар США Марко Рубіо 28 березня заявив, що не береться сказати, скільки часу знадобиться для укладення перемир'я, оскільки "це не залежить від нас (США, - ред.)".

"Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками", - пояснив Рубіо. Але вже 4 квітня держсекретар уточнив, що США не будуть довго чекати на реальні кроки РФ щодо завершення війни. "Ми будемо знати через тижні, а не через місяці, чи готова Росія до миру", – сказав Рубіо.

Марко Рубіо (фото: Getty Images)

Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог 2 квітня заявив, що Київ і Москва "близькі" до повного припинення вогню. На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії, а потім "звести їх разом". При цьому він вкотре повторив, що обидві сторони мають піти на поступки.

"І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче", - сказав Келлог в інтерв'ю Fox Business.

1 квітня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія вважає неприйнятними для себе пропозиції Трампа про завершення війни проти України, бо вони нібито не вирішують "проблем" агресора. За його словами, американці "тільки намагаються" знайти схему, яка дасть змогу спочатку домогтися припинення вогню.

"Потім (США хочуть - ред.) перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця головній нашій вимозі, а саме вирішенню проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту", - сказав чиновник країни-агресора.

Разом з тим, Росія продовжує щоденні обстріли території України - енергетичних об'єктів, а також цивільної інфраструктури, поряд з ударами по житлових будинках. Україна надає США повну інформацію про порушення Росією часткового припинення вогню, заявив Володимир Зеленський 1 квітня. Він зазначив, що наразі дуже важливим є моніторинг виконання тих чи інших домовленостей про припинення вогню в Україні. І поки моніторингової місії в країні не має, Київ сам передає докази порушення РФ режиму тиші.

Натомість у Росії заявляють, що Путін підтримав пропозицію Трампа і після розмови з ним 18 березня нібито "віддав відповідний наказ військовим" припинити удари по енергетиці строком на 30 днів. Москва цинічно звинувачує Київ у порушенні домовленостей. 1 квітня міністр закордонних справ Росії Лавров поскаржився на Україну Сполученим Штатам, ООН та ОБСЄ через так зване "порушення Україною домовленості про неприпустимість атак щодо енергетичної інфраструктури".

"Енергетичні об'єкти зазнають атак весь цей час, можливо з перервою на один-два дні. Ми передали цей перелік помічникові президента США Майку Волцу. Я направив його держсекретарю США Марко Рубіо, нашим представникам в ООН та ОБСЄ", - заявив Лавров.

На цьому тлі українське військове командування спостерігає за підготовкою російської армії до активізації боїв на кількох напрямках. Як повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, Росія нарощує тиск на фронті на тлі консультацій щодо припинення вогню.

Візит Дмитрієва у США

3 квітня США відвідав переговірник Путіна, Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв. це був перший візит до Штатів високопоставленого російського чиновника після широкомасштабного вторгнення в Україну, для чого США довелось зняти з Дмитрієва санкції.

За підсумками зустрічей у Вашингтоні Дмитрієв заявив, що адміністрація Трампа досягла "величезного прогресу під час діалогу з Росією", але знадобиться ще низка зустрічей США і Росії, щоб вирішити всі розбіжності.

У заяві Дмитрієва йдеться, що США та Росія обговорювали співробітництво в Арктиці та щодо рідкоземельних металів, а компанії США нібито готові взяти ніші, залишені європейськими компаніями, які пішли з РФ.

Кирило Дмитрієв (фото: Getty Images)

Крім того, представник Путіна згадав про гарантії безпеки для України. За його словами, попри удари по російській енергетичній системі Кремль може розглянути питання гарантій безпеки для Києва. При цьому він заявив, що Росія проти вступу України до НАТО. Така риторика представника Путіна дещо відрізняється від традиційних заяв російської влади. Адже раніше Росія була проти будь-яких гарантій безпеки для України.

За даними Bloomberg, тепер у США чекають звіту Дмитрієва главі Кремля, перш ніж робити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні.

Підготовка угоди про корисні копалини

31 березня Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. "Якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Однак, за даними РБК-Україна, діалог щодо угоди триває. Зокрема, Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди про рідкісноземельні копалини.

"Фактично почали (обговорення угоди, - ред.), зараз напрацюють наше перше бачення, потім далі будуть говорити з американцями", - повідомило поінформоване джерело РБК-Україна.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 1 квітня уточнив: "Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Як відомо, українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди", - розповів Сибіга.

Він повідомив, що Україна має своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, розпочалося проходження внутрішньодержавних процедур. За словами Сибіги, угода зі США не має суперечити шляху України до Європейського Союзу. Це одна з принципових позицій нашої країни.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 3 квітня анонсував візит у США переговорної команди з України. Він додав, що українська сторона найняла адвоката і що угода "готова з нашого боку (з боку США, - ред)".

Активність Європи щодо підтримки України

Європейські країни, що входять до "коаліції рішучих" продовжують напрацьовувати варіанти розміщення контингенту в Україні. З цією метою 4 квітня до Києва прибула делегація військових з Великої Британії та Франції. Мета візиту - вивчити технічну сторону питання, а також обговорити подальшу підтримку України. Тим часом, стало відомо, що Європу на потенційних мирних переговорах може представляти французький президент Емманюель Макрон.

Тема допомоги Україні обговорювалась і під час засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі 3-4 квітня.

Але на довгострокову підтримку України може вплинути торгівельна війна, розв'язана США проти більшості країн світу. Указ про масове впровадження торгових тарифів Трамп підписав 2 квітня. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що це істотно вплине на економічних й торговельних партнерів України.

"Вони (партнери України, - ред.) будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нас", - додав він.

Разом з тим, продовжується процес самоусунення США від допомоги Україні. На 11 квітня у Брюсселі планується зустріч представників 50 країн для координації військової підтримки України (у форматі "Рамштайн"). Коаліція вперше збереться без участі міністра оборони США Піта Гегсета. Він був присутній на минулій зустрічі "Рамштайну" у лютому, хоча він став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її.

Піт Гегсет (фото: Getty Images)

В цілому, зусилля Трампа змусити Путіна піти на конструктив щодо завершення війни поки що не можна вважати успішними. Попри низку дипломатичних контактів між США і Росією, президент США не наважується серйозно тиснути на Кремль.

Водночас, Україна у відносинах зі США продовжує балансувати. З одного боку, Київ і Вашингтон мають спільну позицію щодо переговорів. З іншого, Штати намагаються навязати невигідну для України угоду про корисні копалини. І поки неясно, чи вдасться щодо неї знайти компроміс.

На цьому тлі активність Європи важлива, але другорядна. У Брюсселі та інших столицях і надалі очікують до чого призведе дипломатія Трампа і вже на основі цього ухвалюватимуть подальші рішення щодо підтримки України.