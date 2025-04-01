Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии, - Fox News
Президент США Дональд Трамп разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля затягивает переговоры о перемирии с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox News Жаки Генрих в соцсети X.
По ее словам, информацию о том, что Трамп разочарован Путиным, раскрыли неназванные источники Fox News. По мнению американского лидера, Россия "тормозит переговоры о полном прекращении огня".
Собеседники Fox News добавили, что сейчас в контексте перемирия обсуждается "путь вперед". В частности, обсуждаются агрессивные санкции.
Также неназванные источники подчеркнули, что в настоящее время соблюдение санкций находится на низком уровне -примерно на "уровне 3 пунктах из 10". В частности, легкой мишенью для давления может стать пресечение деятельности "теневого флота" России, который перевозит нефть через Балтийское море.
По данным Fox News, 70 % незаконных продаж нефти Россией осуществляется с помощью теневого флота.
Перемирие Украины и России
Напомним, Россия без дополнительных требований согласилась только на "энергетическое перемирие" с Украиной. Обе страны пообещали прекратить удары по энергетическим объектам, но Россия уже несколько раз нарушала такое обещание.
При этом от полного перемирия российский диктатор Владимир Путин фактически отказался. Он выдвинул для прекращения огня такие условия, которые могут значительно ослабить Украину.
Недавно Трамп заявил, что он зол на Путина, поскольку тот предложил ввести в Украине "временное управление" под эгидой ООН.
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