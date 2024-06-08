Пакет помощи от США и новый порядок отключения электроэнергии: новости за 7 июня

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. А с 8 июня в нашей стране будет действовать новый порядок отключения электроэнергии.

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Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов

Американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Официально содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США, в частности туда вошли:

ракеты для ЗРК HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

155-мм гаубицы;

артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;

81-мм минометные системы;

бронетранспортеры M113;

прицепы для перевозки тяжелой техники;

прибрежные и речные патрульные катера;

противотанковые ракеты (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

патроны к стрелковому оружию и гранаты;

взрывные боеприпасы;

приборы ночного видения;

запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Свет в Украине будут выключать по-новому: что изменится

С 8 июня в Украине будет действовать новый порядок отключений электроэнергии. Это позволит увеличить количество часов, когда есть свет.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко.

Он пояснил, что с завтрашнего дня операторы будут самостоятельно обеспечивать ввод очередей отключений для того, чтобы обеспечить вышеупомянутый лимит.

В частности, Власенко отметил, что такой подход должен уменьшить количество очередей отключений, что позволит увеличить количество часов "со светом".

Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике

Кабинет министров внес изменения в постановление №76. Это позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики бронировать до 100% работников.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников", - заявил замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, благодаря такому решению предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

Кроме того, были увеличены сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года. Также разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или ВОС, даже если она дефицитна.

Макрон сделал заявление по отправке инструкторов в Украину

"Об инструкторах на территории Украины, мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны четко выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их нужно будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимное мероприятие", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция не сражается с Россией, не хочет эскалации, но хочет сделать все, чтобы помочь Украине обороняться. Президент Франции не считает обучение на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.

"Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями". Третье – мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие", - пояснил президент Франции.

Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что не будет раскрывать новые подробности передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.

"В приоритете начало обучения пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - добавил он.

Украина ожидает списание части с 20 млрд долларов долга

Правительство Украины ведет переговоры с держателями международных облигаций о реструктуризации своего долга в 20 млрд долларов и обсуждает его частичное списание.

Стоит отметить, что Украина согласилась на двухлетнюю заморозку платежей по своим международным облигациям в первые дни крупномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь Киев хочет сохранить доступ к международным рынкам и стремится договориться о новом соглашении до того, как заморозка закончится в августе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что сейчас Украина ведет переговоры о реструктуризации с кредиторами, и, в частности, это предполагает частичное списание долгов.

Reuters пишет, что частные обладатели облигаций ведут ограниченные переговоры с правительством. Этот шаг, устанавливающий временные торговые ограничения, обычно сигнализирует о значительном прогрессе в переговорах.

При этом данные Международного валютного фонда не будут официально доступны, пока не закончится период консультаций, а это означает, что вероятность заключения соглашения в этот период очень мала.

В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских

Украинские власти решили предоставить бронь от мобилизации 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине могут забронировать более 50% сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Соответствующее обращение глава МВД должен предоставить министру обороны.

"Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - отметил министр.

Клименко уточнил, что 10% спасателей могут избрать службу в ВСУ, Нагцвардии или Государственной пограничной службе.

При этом 10% полицейских могут оказаться в защите государства в рядах бригады "Лють" или дополнительно созданных трех боевых бригад Нацполиции.

Глава МВД добавил, что позиция ведомства состоит в том, чтобы дать бронь всем сотрудникам подразделений оперативного реагирования. Речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и не только.

Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot

Власти Германии обсуждают возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

По информации источников Bloomberg, еще одна система Patriot должна дополнить три батареи от Германии, две из которых уже в Украине, а третью Берлин обещал предоставить в апреле.

Собеседники издания отмечают, что окончательного решения о передаче четвертой системы Patriot в Германии пока не было принято.

Для украинцев за границей изменили правила постановки на учет: идти в ТЦК не нужно

Украинцы, которых сняли с военного учета в связи с выездом за границу, смогут снова стать на него без обязательного возвращения на родину.

Кабмин внес изменения в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

В частности, решением правительства предусмотрена постановка на военный учет мужчин, снятых с него в связи с выездом за границу, без личного прибытия в ТЦК.

Также ТЦК предоставили право посылать в электронном виде обращение в полицию о мужчинах, совершивших административные правонарушения.

При этом Кабмин исключил из перечня обязательных документов, подтверждающих право на отсрочку, выводы врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода (касается лиц с инвалидностью II группы).

В Министерстве обороны Украины уточнили, что мужчины, находящиеся за границей более трех месяцев, могут встать на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения.

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении

Европейская комиссия призвала страны-члены Европейского союза начать переговоры по интеграции Украины и Молдовы.

Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров по вступлению в ЕС.

Украина, в свою очередь, полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова - три. Реформирование было необходимо для начала официальных переговоров.