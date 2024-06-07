Для украинцев за границей изменили правила постановки на учет: идти в ТЦК не нужно

Украинцы, которых сняли с воинского учета в связи с выездом за границу, смогут снова встать на него без обязательного возвращения на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По словам Мельничука, Кабмин внес изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

В частности, решением правительства предусмотрена постановка на воинский учет мужчин, которые были сняты с него в связи с выездом за границу, без личного прибытия в ТЦК.

Также ТЦК предоставили право присылать в электронном виде обращения в полицию о мужчинах, которые совершили административные правонарушения.

При этом Кабмин исключил из перечня документов, которые подтверждают право на отсрочку, вывод врачебно-консультативной комиссии о нужде в постоянном уходе (касается лиц с инвалидностью ІІ группы).