Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot, - Bloomberg

Власти Германии обсуждают возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, еще одна система Patriot должна дополнить три батареи от Германии, две из которых уже в Украине, а третью Берлин обещал предоставить в апреле.

Собеседники Bloomberg отмечают, что окончательного решения насчет передачи четвертой системы Patriot в Германии пока не приняли.