Макрон сделал заявление по поводу отправки инструкторов в Украину

Франция не воюет с Россией и не хочет эскалации, но при этом хочет помочь Украине обороняться. Поэтому Париж хочет иметь коалицию партнеров, которые были бы готовы направить в Украину своих инструкторов.

Позиция Макрона

"Относительно инструкторов на территории Украины, мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны четко выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимная мера", - сказал он.

Макрон добавил, что Франция не воюет с Россией, не хочет эскалации, но хочет сделать все, чтобы помочь Украине обороняться. Президент Франции не считает обучение на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.

"Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями". Третье - мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие", - пояснил президент Франции.

Он уточнил, что из уважения к партнерам не может сейчас сказать, что Франция будет это делать. При этом они знают, что Франция будет не одна и будет использовать следующие дни, чтобы организовать широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех самых рамках, о которых Макрон говорил.

Позиция Зеленского

Президент Владимир Зеленский также высказался на тему

инициативы по отправке в Украину инструкторов стран Запада.

"Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция. Мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину. И кстати, это просто сокращает путь к обучению. В чем сюрприз? Страны НАТО обучали наших солдат на своих территориях, но это более короткий путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу", - сказал глава Украины.