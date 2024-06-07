Путин озвучил потери России: в ISW объяснили насколько эти данные правдивы

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ ежемесячно теряет в Украине 20 тысяч боевого солдатского состава. Такая цифра близка к количеству новых военнослужащих, которых государство-агрессор мобилизует на войну каждый месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, диктатор предположил, что в боевых действиях в Украине ежемесячно погибают 5 тысяч россиян. Учитывая стандартное соотношение раненых к убитым как три к одному, ежемесячно ранения получают около 15 тысяч военнослужащих РФ.

ISW не имеет возможности подтвердить озвученные Путиным данные потерь, но это количество совпадает с нижней границей сообщений Украины о потерях армии агрессора.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк еще в начале мая отметил, что российские войска ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

В середине января этого года заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вербует около 30 тысяч человек в месяц.

В апреле глава московского Центра анализа стратегий и технологий, член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны РФ Руслан Пухов также утверждал, что криптомобилизационная кампания государства-агрессора набирает около 30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно.

В то же время, в отчете ISW отмечается, что российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки накануне запланированного наступления летом 2024 года. Также неизвестно удалось ли Минобороны России сохранить уровень вербовки на уровне 30 тысяч человек ежемесячно.

Кроме того, за последние несколько месяцев россияне создали более устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и начали активнее формировать резервы оперативного и стратегического уровня.

В этот период российские войска использовали свою инициативу на всем театре боевых действий в Украине для диктовки темпа боевых действий, который бы вызывал потери, примерно равные или немного меньшие, чем потери вновь созданных сил.

"Это позволило российским войскам немедленно пополнять потери на фронте и поддерживать общий темп наступления в Украине. В то же время такие действия ввели ограничения касательно того, до какой степени российские войска могут интенсифицировать наступательные действия на каждом отдельно взятом направлении", - говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, незначительное количество дополнительных вновь созданных сил, которые не сразу отправились на фронт в статусе подкрепления, позволило российским войскам постепенно сформировать оперативные резервы.

В начале мая генерал-лейтенант Павлюк заявил, что российские войска намерены подготовить еще около 100 тысяч военнослужащих для участия в наступательных операциях в июне и июле этого года, а до конца 2024 года подготовить еще 300 тысяч военнослужащих.

"ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня, вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты", - говорится в отчете.