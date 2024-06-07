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Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Пятница 07 июня 2024 06:06
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Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов на нескольких направлениях. В частности, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты не проводили наступательных операций возле Липцев 6 июня.

Украинский военнослужащий, действующий на Харьковском направлении, 5 июня заявил, что захватчики используют беспилотники FPV с тепловизорами для поддержки ночных штурмов, и наносят большое количество ударов из артиллерии и бомбовые удары.

Он также рассказал, что войска РФ используют для штурма в Харьковском направлении неподготовленный личный состав.

В отчете отмечается, что, как сообщается, на этом направлении с российской стороны действуют определенные подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Российские захватчики недавно продвинулись вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах Старицы.

Российский военкор утверждал, что путинские войска якобы продвинулись на 400 метров в неопределенном районе на Волчанском направлении.

Российские блоггеры рассказывали, что 6 июня продолжались бои у Агрегатного завода в центре Волчанска и у Старицы и Бугроватки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели наступательные действия под Волчанском 5 июня, но не проводили наступательных операций 6 июня.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что захватчики продвинулись северо-западнее Ивановки во время механизированной атаки размером уменьшенного взвода, что указывает на то, что россияне, возможно, также продвинулись дальше в самой Ивановке, говорится в отчете ISW

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также якобы захватили несколько украинских позиций примерно в 1,5 км к югу от Ольшаны и к юго-западу от Ямполевки.

Российские войска также продолжали наступление в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, у Степной Новоселовки и Стельмаховки, возле Мясожаровки, вблизи Чернещины и Дружелюбовки, около Невского и в районе Серебрянского лесничества 5 и 6 июня.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись в Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Белогоровки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись до 500 метров в направлении Раздолевки.

В Генштабе ВСУ сообщили о боях у Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Выемки и возле Раздолевки 5 и 6 июня.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от этого города на восточной стороне канала Северский-Донец Донбасс.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на западной стороне канала Северский Донец к юго-востоку от Нового микрорайона.

Бои продолжались у Калиновки, Ивановского, вблизи микрорайонов Канал и Новый (восточная часть города Часов Яр), около Клещиевки и Андреевки 5 и 6 июня.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Войска РФ совершили подтвержденное продвижение северо-западнее Авдеевки, вероятно, в течение прошлой недели.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись юго-западнее Калинового (к северу от Авдеевки), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

На кадрах, опубликованных 6 июня, видно, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод вблизи Очеретино, а украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил, что штурм совершали неизвестные элементы ВДВ.

Бои продолжались у Калинового, в районе Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новопокровского, Сокола, Новоселовки Первой, возле Яснобродовки, Уманского и Карловки.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

6 июня российские оккупанты продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ якобы захватили Георгиевку, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ контролируют до половины Прасковьевки, что согласуется с оценками экспертов Института изучения войны по продвижению РФ в пределах населенного пункта.

Бои продолжались возле Красногоровки и Парасковеевки.

Российские оккупанты недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись юго-западнее Урожайного.

Российский источник утверждал, что войска РФ также продвинулись вблизи Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

6 июня позиционные бои продолжались в районе Урожайного и Старомайорского, в районе Приютного и Новодарьевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 6 июня оккупанты активизировались в районе админграницы Донецко-Запорожской области.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 6 июня, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

5 и 6 июня захватчики продолжали наземные атаки вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись вдоль фронта шириной 2,85 км к югу и юго-востоку от Работино, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в Херсонской области на левом берегу Днепра около Крынок, где шли бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российская пехота достигла северного берега реки Крынка, прежде чем украинский беспилотник ударил по группе пехоты врага.

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в своде оперативной обстановки по состоянию на поздний вечер 6 июня рассказали, что за сутки на фронте было зафиксировано 73 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта, количество боестолкновений тут за сутки составило почти три десятка.

Добавим, перед тем в Силах обороны Украины заявили, что ситуация на Покровском направлении говорит о том, что российские оккупанты, вероятно, пытаются развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

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