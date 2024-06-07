ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских, - глава МВД

Киев, Пятница 07 июня 2024 20:15
UA EN RU
В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских, - глава МВД Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти решили предоставить бронь от мобилизации 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Он напомнил, что Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине могут забронировать более 50% сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Соответствующее обращение глава МВД должен подать министру обороны.

"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - отметил министр.

Клименко уточнил, что 10% спасателей могут выбрать службу в ВСУ, Нагцвардии или Государственной пограничной службе.

При этом 10% полицейских могут стать на защиту государства в рядах бригады "Лють" или в дополнительно созданных трех боевых бригад Нацполиции.

Глава МВД добавил, что позиция ведомства состоит в том, чтобы дать бронь всем сотрудникам подразделений оперативного реагирования. Речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и не только.

"Это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", - подчеркнул Клименко.

Что предшествовало

Напомним, ранее Кабмин принял постановление, согласно которому забронировать от мобилизации могли только менее 50% сотрудников ГСЧС.

На этом фоне на сайте правительства зарегистрировали петицию о том, чтобы предоставить бронь для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Отметим, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал решение правительства о брони для спасателей и полицейских еще 4 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Клименко ГСЧС Призыв в армию Мобилизация в Украине Спасатели Полицейские
NEWS
Необходимый резерв. На что способны истребители Mirage 2000-5 и как могут усилить ВСУ
Необходимый резерв. На что способны истребители Mirage 2000-5 и как могут усилить ВСУ
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут