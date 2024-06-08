Пакет допомоги від США та новий порядок відключень електроенергії: новини за 7 червня

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. А з 8 червня в нашій країні діятиме новий порядок відключень електроенергії.

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Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.

Офіційно зміст пакета було оприлюднено на сайті Міноборони США, зокрема туди увійшли:

ракети для ЗРК HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібру;

81-мм мінометні системи;

бронетранспортери M113;

причепи для перевезення важкої техніки;

прибережні та річкові патрульні катери;

протитанкові ракети (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

патрони до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше допоміжне обладнання.

Світло в Україні будуть вимикати по-новому: що зміниться

З 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

"Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу", - заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Він пояснив, що від завтра оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Зокрема Власенко відзначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин "зі світлом".

Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №76. Це дозволить підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% працівників.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників", - заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, завдяки такому рішенню підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики - забезпечувати людей теплом та електроенергією.

Окрім того, було збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року. Також дозволено бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна.

Макрон зробив заяву щодо відправки інструкторів в Україну

"Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що Франція не воює з Росією, не хоче ескалації, але хоче зробити все, щоб допомогти Україні оборонятися. Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.

"Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє - ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду", - пояснив президент Франції.

Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.

"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - додав він.

Україна очікує списання частини з 20 млрд доларів боргу

Уряд України веде переговори з утримувачами міжнародних облігацій про реструктуризацію свого боргу в 20 млрд доларів і обговорює його часткове списання.

Варто зазначити, що Україна погодилася на дворічне заморожування платежів за своїми міжнародними облігаціями в перші дні великомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер Київ хоче зберегти доступ до міжнародних ринків і прагне домовитися про нову угоду до того, як заморозка закінчиться в серпні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що зараз Україна веде переговори про реструктуризацію з кредиторами, і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів.

Reuters пише, що приватні власники облігацій ведуть обмежені переговори з урядом. Цей крок, що встановлює тимчасові торговельні обмеження, зазвичай сигналізує про значний прогрес у переговорах.

При цьому дані Міжнародного валютного фонду не будуть офіційно доступні доти, доки не закінчиться період консультацій, а це означає, що ймовірність укладення угоди в цей період дуже мала.

В Україні забронювали від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських

Українська влада вирішила надати бронь від мобілізації 90% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що Кабмін прийняв постанову, згідно з якою в Україні можуть забронювати понад 50% співробітників ДСНС та Нацполіції. Відповідне звернення глава МВС має подати міністру оборони.

"Відповідно, прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - зазначив міністр.

Клименко уточнив, що 10% рятувальників можуть обрати службу у ЗСУ, Нагцвардії чи Державній прикордонній службі.

При цьому 10% поліцейських можуть стати на захист держави в лавах бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

Глава МВС додав, що позиція відомства полягає в тому, щоб дати бронь всім співробітникам підрозділів оперативного реагування. Йдеться про пожежників, саперів, рятувальників, хіміків, інженерів і не тільки.

Німеччина розглядає передачу Україні ще однієї батареї Patriot

Влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

За інформацією джерел Bloomberg, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні.

Співрозмовники видання зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.

Для українців за кордоном змінили правила постановки на облік: йти до ТЦК не потрібно

Українці, яких зняли з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, матимуть змогу знову стати на нього без обов'язкового повернення на Батьківщину.

Кабмін вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, рішенням уряду передбачено постановку на військовий облік чоловіків, які були зняті з нього у зв'язку з виїздом за кордон, без особистого прибуття до ТЦК.

Також ТЦК надали право надсилати в електронному вигляді звернення до поліції про чоловіків, які вчинили адміністративні правопорушення.

При цьому Кабмін виключив із переліку обов'язкових документів, що підтверджують право на відстрочку, висноки лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді (стосується осіб з інвалідністю ІІ групи).

У Міністерстві оборони України уточнили, що наразі чоловіки, які перебувають за кордоном понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи.

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ

Європейська комісія закликала країни-члени Європейського союзу розпочати переговори щодо інтеграції України та Молдови.

Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова - три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів.