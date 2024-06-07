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Россия готовит новые ИПСО против военного руководства Украины за 15 млн долларов, - ГУР

Украина, Пятница 07 июня 2024 11:05
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Россия готовит новые ИПСО против военного руководства Украины за 15 млн долларов, - ГУР Фото: Россия готовит новые ИПСО против военных Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия готовит новые информационные операции против военного руководства Украины. Оккупанты выделили на кампанию 15 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает ГУР, очередная волна информационно-психологических операций будет направлена на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки.

На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. По данным разведки, агентура российских чекистов уже получила указания организовать изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов.

Это будут статьи и "фильмы", в которых планируется раскрыть данные сотрудников ГУР, координирующих боевую работу специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Цель враждебных ИПСО:

  • дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;
  • блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;
  • создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

"Майдан-3"

В феврале 2024 года руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует масштабную дискредитационную кампанию против Украины. Россияне ожидали, что она могла привести к государственному перевороту в Украине. Поэтому кампания получила название "Майдан-3".

Позже в разведке объяснили, что оккупанты планировали распространять большое количество ИПСО, в том числе и в западных СМИ, чтобы дискредитировать руководство Украины.

Также в ГУР сообщали, что Россия готовит новые ИПСО на июль 2024 года. Для этого захватчики даже искали обломки от ракет Patriot на оккупированных территориях Украины.

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