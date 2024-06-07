Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике

Кабинет министров внес изменения в постановление №76. Это позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики бронировать до 100% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников", - заявил замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, благодаря такому решению предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

Кроме того, были увеличены сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года. Также разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или ВОС, даже если она дефицитна.

Изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 предусматривают, в частности:

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, восстанавливающих или ремонтирующих разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников строящими фортификации предприятиями на период действия договора строительства;

Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости Министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.

Мобилизация в Украине

На Украине с 18 мая действуют новые правила мобилизации. Однако на фоне этого возник вопрос о том, кто имеет право на бронирование и как его получить.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

Также 7 июня стало известно, что бронирование военнообязанных может происходить через портал "Дія".

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