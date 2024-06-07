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Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни, - Макрон

Париж, Пятница 07 июня 2024 21:13
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Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция начнет обучать украинских пилотов управлению самолетов Mirage 2000 уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новых подробностей передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.

"В приоритете начало обучение пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - добавил президент Франции.

Что предшествовало

Напомним, Макрон еще вчера, 6 июня, анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000 в рамках военной помощи. Но никаких деталей французский президент не раскрыл.

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на такое решение Франции. Там подчеркнули, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задания.

Более детально о том, как Mirage 2000 могут усилить Украину, - в материале РБК-Украина.

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