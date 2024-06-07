Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни, - Макрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новых подробностей передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.

"В приоритете начало обучение пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - добавил президент Франции.