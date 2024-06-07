Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов: что туда вошло

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кореспондента CNN .

К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков. Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из имеющихся запасов США.

Отметим, официально содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США, в частности туда вошли:

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден сегодня встречаются во Франции, куда они прибыли по случаю Дня Д - 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне.

Эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.

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