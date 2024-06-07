Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов: что туда вошло
Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кореспондента CNN.
"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.
Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.
Что вошло в пакет
Отметим, официально содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США, в частности туда вошли:
- ракеты для ЗРК HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- 155-мм гаубицы;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;
- 81-мм минометные системы;
- бронетранспортеры M113;
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- взрывные боеприпасы;
- приборы ночного видения;
- запчасти и другое вспомогательное оборудование.
К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков. Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из имеющихся запасов США.
Встреча Зеленского и Байдена во Франции
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден сегодня встречаются во Франции, куда они прибыли по случаю Дня Д - 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне.
Эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.
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