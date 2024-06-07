ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свет в Украине будут выключать по-новому: что изменится

Пятница 07 июня 2024 17:34
UA EN RU
Свет в Украине будут выключать по-новому: что изменится Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 8 июня, в Украине будет действовать новый порядок отключений электроэнергии. Это позволит увеличить количество часов, когда есть свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра энергетики Украины Юрия Власенко во время Часа вопросов правительству в Верховной раде.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - заявил Власенко.

Он пояснил, что завтра операторы самостоятельно будут обеспечивать введение очередей отключений для того, чтобы обеспечить вышеупомянутый лимит.

В частности Власенко отметил, что такой подход должен уменьшить количество очередей отключений, что позволит увеличить количество часов "со светом".

Отключение света в Украине

В течение последних месяцев Российская Федерация неоднократно наносила массированные удары по территории Украины. В частности под удар попадала энергетическая инфраструктура. Это, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключения света. Сначала ограничения действовали для бизнеса, впрочем позже графики ввели и для бытовых потребителей.

Также с 1 июня в Украине начал действовать новый тариф на свет, который был повышен на 60%. Повышение цены позволит профинансировать ремонт электростанций.

Между тем, в "ДТЭК" рассказали, планируют ли облегчить отключение для жителей многоэтажных новостроек, у которых все коммуникации зависят от электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго
NEWS
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут