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Украина ожидает списания части из 20 млрд долларов долга, - Минфин

Пятница 07 июня 2024 21:01
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Украина ожидает списания части из 20 млрд долларов долга, - Минфин Архивное фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины ведет переговоры с держателями международных облигаций о реструктуризации своего долга в 20 млрд долларов и обсуждает его частичное списание.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что Украина согласилась на двухлетнее замораживание платежей по своим международным облигациям в первые дни крупномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь Киев хочет сохранить доступ к международным рынкам и стремится договориться о новом соглашении до того, как заморозка закончится в августе.

Марченко сказал, что сейчас Украина ведет переговоры о реструктуризации с кредиторами, и, в частности, это предусматривает частичное списание долгов.

Reuters пишет, что частные держатели облигаций ведут ограниченные переговоры с правительством. Этот шаг, устанавливающий временные торговые ограничения, обычно сигнализирует о значительном прогрессе в переговорах. При этом данные Международного валютного фонда не будут официально доступны до тех пор, пока не закончится период консультаций, а это означает, что вероятность заключения сделки в этот период очень мала.

Что предшествовало

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Уже осенью страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года.

А в апреле Reuters указывало, что Украина готова направить частным держателям своих облигаций план по реструктуризации своего долга в 20 млрд долларов.

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