В Украине увеличилось количество жертв среди гражданских на фоне обстрелов Харьковской области, - ООН

В Украине резко возросло количество жертв среди мирного населения за последний месяц. Причиной тому стало наступление РФ в Харьковской области и обстрелы этого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООН .

"По меньшей мере 174 мирных жителя были убиты и 690 ранены в Украине в мае, что является самым высоким ежемесячным количеством жертв среди гражданского населения с июня 2023 года", - пишет ООН.

При этом увеличение жертв среди мирного населения произошло в основном из-за обстрелов в Харьковской области с 10 мая, которые связаны с наземным наступлением россиян в Харьковской области.

65% общего ущерба, нанесенного образовательным и медицинским учреждениям также произошло в Харьковской области, при этом особо масштабные разрушения произошли в Волчанске.