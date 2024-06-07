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В Украине увеличилось количество жертв среди гражданских на фоне обстрелов Харьковской области, - ООН

Украина, Пятница 07 июня 2024 17:45
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В Украине увеличилось количество жертв среди гражданских на фоне обстрелов Харьковской области, - ООН Архивное фото: в Украине возросло количество жертв среди гражданских (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине резко возросло количество жертв среди мирного населения за последний месяц. Причиной тому стало наступление РФ в Харьковской области и обстрелы этого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООН.

"По меньшей мере 174 мирных жителя были убиты и 690 ранены в Украине в мае, что является самым высоким ежемесячным количеством жертв среди гражданского населения с июня 2023 года", - пишет ООН.

При этом увеличение жертв среди мирного населения произошло в основном из-за обстрелов в Харьковской области с 10 мая, которые связаны с наземным наступлением россиян в Харьковской области.

65% общего ущерба, нанесенного образовательным и медицинским учреждениям также произошло в Харьковской области, при этом особо масштабные разрушения произошли в Волчанске.

Боевые действия на севере Харьковской области

В мае российские войска попытались развить наступление на севере Харьковской области и продвинулись в ряде населенных пунктов, а также частично захватив Волчанск. При этом украинским войскам удалось остановить давление оккупантов.

Недавно Институт изучения войны сообщал, что РФ продолжают свое наступление в Харьковской области, но при этом ВСУ удается возвращать утраченные позиции в регионе.

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