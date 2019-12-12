Особливий статус Донбасу та держбюджет-2020: новини за 11 грудня

Колаж РБК-Україна

ОП відредагував текст комюніке нормандської зустрічі, комітет Ради рекомендує ВР прийняти законопроект про особливий статус Донбасу, Зеленський підписав годбюджет- 2020. Детальніше про те, що сталося в середу, 11 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

У Зеленського відредагували текст комюніке нормандської зустрічі

Офіс президента України відредагував текст комюніке нормандської зустрічі в частині, де йдеться про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей. Документ опубліковано на офіційному сайті президента.

Зокрема, у первісній версії, яка доступна за посиланням, "сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей ... всім правовим аспектам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу)". В оновленій редакції слова "Закону" вже немає.

Комітет Ради прийняв рішення по закону про особливий статус Донбасу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2569 щодо продовження особливого статусу Донбасу за основу та в цілому. Про це заявив голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом пропонується продовжити особливий статус на рік.

Зеленський підписав бюджет -2020

Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік. В його основу заклали курс долара по 27,5 гривні. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Основна новина для українців - це те, що мінімальна зарплата зросте до 4723 грн ($194,24) в місяць, а прожитковий мінімум — до 2102 грн ($86,45) в місяць. Його будуть підвищувати поступово - з 1 липня і з 1 грудня.

В Одесі знайшли тіло ще одного загиблого при пожежі в коледжі

В Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську". Таким чином кількість жертв збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тіл знайшли після пожежі. Зниклими досі вважаються троє людей.

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого коледжу Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Її звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків.

В ГБР підтвердили проведення розслідування проти Порошенка

Державне бюро розслідувань початок розслідування можливої державної зради п'ятим президентом України Петром Порошенком під час підписання Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що слідчі центрального апарату ДБР почали досудове розслідування можливого злочину Порошенко під час підготовки і проведення переговорів 11-12 лютого 2015 за змістом документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод ".

Кабмін подав Раді закон про заборону повернення ПриватБанку Коломойському

Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському. Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Зокрема, законопроект покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. У той же час передбачено нововведення в ситуаціях, коли Міністерство фінансів стає власником такого банку (націоналізація).

У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету (відео)

У Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Сутички відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода". У бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.

Нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися добитися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Після бійки Богданець потрапив в лікарню з підозрою на струс мозку.

Вбивство волонтера у Бахмуті: обох підозрюваних арештували

Обох фігурантів у справі побиття волонтера Артема Мірошниченка в Бахмуті взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Так, 29 листопада на Мірошниченка напали на вулиці двоє неповнолітніх. Один із них побив потерпілого - від отриманих травм чоловік помер у лікарні. За побиттям спостерігав 17-річний приятель зловмисника.

У Молдові заявили, що олігарх Плахотнюк просить притулку в Україні

Молдавський олігарх-втікач Володимир Плахотнюк просить притулку в Україні. Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, політик Ренато Усатий, передає tv8.md.

За словами Усатого, Плахотнюк подав запит на отримання політичного притулку в Україні деякий час тому.

Юрія Бардаша внесли у "чорний список" Миротворця за інтерв'ю Дудю

Український продюсер і співак Юрій Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, і після цього його внесли в "чорний список" Миротворця. На сайті його звинувачують в антиукраїнській пропаганді, а також в маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

Раніше український продюсер групи "Гриби" неоднозначно висловився про Донбас. За його словами, "в Україні останні п'ять років панує беззаконня". Також він повідомив, що у нього все стискається, коли він чує вираз "донбаське бидло".

"Аталанта" вибила "Шахтар" із розіграшу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" програв італійській "Аталанті" в матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Протистояння в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Підопічні Луїша Каштру продовжать участь у плей-офф Ліги Європи.