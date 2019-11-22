Коломойський заявив, що поверне ПриватБанк найближчим часом

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Він додав, що про його плани знають в МВФ

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому. Про це він сказав в коментарі Kyiv Post.

За словами Коломойського, про його плани повернути ПриватБанк, який до грудня 2016 року був у його власності, знають в Міжнародному валютному фонді.

"Міжнародний валютний фонд знає, що ПриватБанк буде повернутий мені найближчим часом", - заявив олігарх.

Видання відзначає, що Коломойський і раніше давав "нахабні заяви" в ЗМІ. Останню заяву для Kyiv Post прокоментував також керівник Офісу президента Володимира Зеленського. Так, Андрій Богдан переконаний, що олігарх намагався привернути до себе увагу.

Нагадаємо, сьогодні, виступаючи в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що державний ПриватБанк не повернуть у власність олігарха Ігоря Коломойського. У той же час він підкреслив, що стосовно ПриватБанку у відповідь на можливі судові рішення уряд готовий до будь-якого розвитку подій.

РБК-Україна писало, що Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною.