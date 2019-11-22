ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський заявив, що поверне ПриватБанк найближчим часом

Новини » Політика     22.11.2019 - 22:52
Коломойський заявив, що поверне ПриватБанк найближчим часом
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Він додав, що про його плани знають в МВФ

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому. Про це він сказав в коментарі Kyiv Post.

За словами Коломойського, про його плани повернути ПриватБанк, який до грудня 2016 року був у його власності, знають в Міжнародному валютному фонді.

"Міжнародний валютний фонд знає, що ПриватБанк буде повернутий мені найближчим часом", - заявив олігарх.

Видання відзначає, що Коломойський і раніше давав "нахабні заяви" в ЗМІ. Останню заяву для Kyiv Post прокоментував також керівник Офісу президента Володимира Зеленського. Так, Андрій Богдан переконаний, що олігарх намагався привернути до себе увагу.

Нагадаємо, сьогодні, виступаючи в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що державний ПриватБанк не повернуть у власність олігарха Ігоря Коломойського. У той же час він підкреслив, що стосовно ПриватБанку у відповідь на можливі судові рішення уряд готовий до будь-якого розвитку подій.

РБК-Україна писало, що Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною.

Державний ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток Екс-власники ПриватБанку відшкодували понад 11 млн фунтів за суди в Лондоні
Новини України ПриватБанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся