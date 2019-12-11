У Зеленського відредагували текст комюніке нормандської зустрічі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До цього "ДНР" погрожувала не виконувати рішення нормандського саміту

Офіс президента України відредагував текст комюніке нормандської зустрічі в частині, де йдеться про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей. Документ опубліковано на офіційному сайті президента.

Зокрема, у первісній версії, яка доступна за посиланням, "сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей ... всім правовим аспектам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу)". В оновленій редакції слова "Закону" вже немає.

Відзначимо, до цього ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що на сайті президента України виклали навмисно спотворений текст. При цьому він додав, що поки не з'явиться "правильний текст, ми не будемо виконувати рішення саміту".

Нагадаємо, у підсумковому документі лідери "нормандської четвірки" домовилися про три додаткові ділянки розведення на Донбасі, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", імплементацію "формулу Штайнмайєра" в українське законодавство, а також про проведення наступного саміту через чотири місяці.