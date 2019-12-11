"Аталанта" вибила "Шахтар" із розіграшу Ліги чемпіонів

Фото: "Шахтар" - "Аталанта" (twitter.com/FCShakhtar)

Підопічні Луїша Каштру продовжать участь у плей-офф Ліги Європи

Донецький "Шахтар" програв італійській "Аталанти" в матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Протистояння в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

"Гірники" забили на 15 хвилині гри, але арбітри зафіксували офсайд у Тете в момент передачі від Тайсона. Віктор Коваленко пізніше добивав, але в той момент лайнсмен вже підняв прапорець.

Рахунок відкрила "Аталанта" в другому таймі. Суддя спершу перевіряв момент на наявність офсайду через систему відеоповторів VAR, і в підсумку гол зарахований.

Донеччани догравали матч у меншості, що деморалізувало команду. Додо отримав другу жовту за неспортивну поведінку. І за кілька хвилин італійці забили другий гол. Крапку в матчі італійці поставили на четвертій компенсованій хвилині.

Таким чином, "Шахтар" вилетів з головного клубного турніру і продовжить участь в Ліги Європи. "Аталанта" виходить в плей-офф Ліги чемпіонів, будучи на останньому місці за тур до фінішу.

Уступаем 0:3 в Харькове. В 2020 году продолжим выступления в плей-офф Лиги Европы.



Спасибо за вашу поддержку! #ШахтерАталанта https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/e8TeWf9HuU — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 11, 2019

Загребське "Динамо" в паралельному матчі групи поступилося "Манчестер Сіті" (1:4).

Нагадаємо, раніше були відомі 14 з 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.