В ГБР підтвердили проведення розслідування проти Порошенка

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

ДБР розслідує можливу держзраду Порошенко

Державне бюро розслідувань початок розслідування можливої державної зради п'ятим президентом України Петром Порошенком під час підписання Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що слідчі центрального апарату ДБР почали досудове розслідування можливого злочину Порошенко під час підготовки і проведення переговорів 11-12 лютого 2015 за змістом документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод ".

В ГБР зазначили, що розслідування проводиться за попередньої кваліфікації 1 ч. ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) фактично передала Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) 20 справ про події на Майдані в 2013-2014 роках.

Також повідомлялося, що 29 листопада суд Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Йому продовжили утримання під вартою на 60 діб.