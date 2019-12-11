Президент схвалив держбюджет-2020

Рада прийняла закон про держбюджет ще 14 листопада
Президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет-2020 на цілому. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.
Відзначимо, законопроект глава держави повинен був підписати протягом 15 днів з дня прийняття - 14 листопада 2019 року.
Доходи бюджету-2020 визначені в сумі 1,09 трлн гривень, витрати - 1,18 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на позначці 94,275 млрд гривень.
Законом визначено на 31 грудня 2020 року граничний обсяг держборгу в сумі 2,045 трлн гривень і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318 млрд гривень.
Прожитковий мінімум у 2020 році встановлено з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.
Субвенція на програму по забезпеченню шкіл необхідним обладнанням складе 3,5 млрд гривень. Субвенція на підвищення зарплат вчителів - 3,7 млрд гривень. Підтримку наукових досліджень вузами - 0,3 млрд гривень.
У сфері охорони здоров'я і продовження її реформи збільшено видатки на:
Додатковий ресурс у сфері соціального захисту направлять на:
Витрати на національну безпеку і оборону складуть безпрецедентні 245,8 млрд гривень (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:
На будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень.
На реалізацію земельної реформи передбачено 4,24 млрд гривень.
Нагадаємо, Верховна рада України на пленарному засіданні 14 листопада прийняла закон про держбюджет-2020 у другому читанні. Таке рішення підтримали 280 нардепів.
Відзначимо, що після виступів представників фракцій, більшість яких виступили проти законопроекту, документ був прийнятий.
Як писало РБК-Україна, основний кошторис країни підтримали 280 народних депутатів, проти проголосували 55 депутатів, 37 утрималися, 27 не голосували.
Зокрема, від фракції "Слуга народу" проголосував "за" 241 зареєстрований депутат, 9 нардепів були відсутні і двоє не голосували.
Додамо також, у першому читанні бюджет-2020 Рада прийняла 18 жовтня.