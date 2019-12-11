У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету

Бійка сталася за участі нардепа від фракції "Слуга народу" Богданця
У Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Такого МАХАЧА Верховна Рада давно не бачила!Опубліковано Якобчуком Андрієм Середа, 11 грудня 2019 р.
Так, сутички відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода".
Зазначимо, у бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.
Підкреслимо, нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися добитися зняття з розгляду закону про ринок землі.
"Тут були присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств, Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду загалом даного проекту. Сольський не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проекту на завтра. Це не сподобалось активістам і вони в такий невербальний спосіб тиснули і намагались довести думку Тимошенко до пана Сольського", - сказала Верещук.
"Активісти підійшли до керівника комітету і намагались десь дотиснути свою позицію. Голова комітету ж не може застосовувати фізичну силу", - розповіла нардеп.
Нагадаємо, комітет з питань аграрної політики продовжить розгляд законопроекту про обіг землі, яким передбачається відкриття ринку землі, в четвер, 12 грудня. Так 11 грудня комітет почав розгляд законопроекту №2178-10, який повинен бути підготовлений до розгляду у другому читанні.
Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі" нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. При цьому він не виключив, що Рада може почати розгляд документа.