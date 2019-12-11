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Кабмін подав Раді закон про заборону повернення ПриватБанку Коломойському

Новини » Політика     11.12.2019 - 18:40
Кабмін подав Раді закон про заборону повернення ПриватБанку Коломойському
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Кабмін пропонує врегулювати питання націоналізації банків

Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському. Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, текст якого є в розпорядженні РБК-Україна, для встановлення рівноваги між приватними інтересами власників банку і суспільними інтересами, в разі скасування рішення про виведення банку з ринку, становище цього банку, яке існувало до прийняття рішення компетентним органом , не повинно відновлюватися.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПриватБанкІгор Коломойский
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