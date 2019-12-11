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У Раді анонсували розробку нового закону про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     11.12.2019 - 16:21
У Раді анонсували розробку нового закону про особливий статус Донбасу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" заявили, що впораються з розробкою нового закону за рік-півроку

У Верховній раді заявили, що розпочнуть розробку нового законопроекту "Про особливий статус Донбасу". Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після розробки нового законопроекту діючий закон припинить свою дію.

"Очевидно, що коли буде готовий новий закон, в ньому буде прописано, що цей закон перестає діяти. Коли це може бути технічно і хронологічно? Це може бути і більше ніж півроку. Але точно за рік ми впораємось. Вибраний термін, вибрана така форма, щоб вносити якомога менше змін у текст закону. Щоб це швидше ми могли прийняти у ВРУ. Ми фактично не змінюємо слова, тільки змінюємо цифру. Сам закон ми будемо починати розробляти, відповідно до Нормандської зустрічі, ми не могли його розробити, ні внести, ні проголосувати", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Корнієнко також повідомив, що новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді в середу, 11 грудня, з'явився текст законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

При цьому проект зареєстрували в парламенті ще у вівторок, проте його текст був відсутній.

Документом запропоновано продовжити особливий статус Донбасу на один рік.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

Підкреслимо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.

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