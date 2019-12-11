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Директору згорілого одеського коледжу обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 13:30
Директору згорілого одеського коледжу обрали запобіжний захід
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Директора відправили під цілодобовий домашній арешт

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Думської" в Telegram.

Відповідне рішення суд прийняв 11 грудня. Під час перебування під домашнім арештом підозрювана зобов'язана носити електронний браслет.

Любов Кочергу звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. При цьому після результатів експертизи їй можуть повідомити ще одна підозра щодо порушення правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, більше 30 постраждали. Знаходження 4 чоловік на даний момент невідомо.

Також РБК-Україна писало, що 11 грудня впізнали ще одне тіло. У пожежі загинула 48-річна викладачка коледжу Наталя Третьякова.

Крім цього повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив допомогу сім'ям загиблих при пожежі в Одесі у розмірі 200 тисяч гривень. Постраждалі отримають по 50 тисяч гривень.

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