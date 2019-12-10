З'явився текст документа нормандської зустрічі

Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Документ за підсумками зустрічі носить загальний характер

Станом на 00:30 з'явився текст підсумкового документа за результатами нормандської зустрічі. Текст документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту

Сторони відданні повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

Вони підтримають розробку та імплементацію оновленого плану з розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи про протимінну діяльність від 3 березня 2016 року.

Вони підтримають домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року.

Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з «усіх встановлених на всіх встановлених», при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

Вони підтримають досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про нові пункти пропуску через лінію розмежування, виходячи передусім з гуманітарних критеріїв.

Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації безпеки і співробітництва в Європі має бути спроможною використовувати усі можливості мандату (від 21 березня 2014 року) і мати безпечний і надійний доступ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

Фото: підсумковий документ

Заходи з імплементації політичних положень мінських угод

Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмайєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою.

Подальші кроки

Вони просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погодилися провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого - для організації місцевих виборів.

Нагадаємо, на брифінгу за підсумками нормандського формату президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступна зустріч повинна відбутися через чотири місяці.