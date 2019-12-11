У Молдові заявили, що олігарх Плахотнюк просить притулку в Україні

Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Плахотнюк просить притулку в Україні, щоб його не видали РФ

Молдавський олігарх-втікач Володимир Плахотнюк просить притулку в Україні. Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, політик Ренато Усатий, передає tv8.md.

За словами Усатого, Плахотнюк подав запит на отримання політичного притулку в Україні деякий час тому.

"Плахотнюк хотів би отримати притулок в Україні, оскільки країна не видає своїх громадян Росії, де він фігурує у кількох кримінальних справах", - заявив він.

Він також уточнив, що Плахотнюк поки не може покинути США, так як це може призвести до скасування заяви про надання притулку на американській території. Також повідомляється, що спецслужби Молдови видали олігарху паспорт на чуже ім'я, пояснивши це його участю в операції з порятунку з полону молдавських заручників в Афганістані.

Нагадаємо, в серпні Тверський суд Москви заочно заарештував Плахотнюка за обвинуваченням в організації злочинного співтовариства.

Плахотнюк залишив Молдову у червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи. Криза розгорілася після того, як прибічники президента Ігоря Додона Партія соціалістів і проєвропейський блок Acum об'єдналися проти Демократичної партії Плахотнюка, звинувативши його в корупції та узурпації влади.