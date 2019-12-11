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Новий закон про особливий статус Донбасу не передбачає змін до Конституції

Новини » Політика     11.12.2019 - 16:04
Новий закон про особливий статус Донбасу не передбачає змін до Конституції
Фото: Олександр Корнієнко (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" анонсували розробку нового законопроекту щодо особливого статусу Донбасу

Новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати почнуть розробляти новий закон про особливий статус після пролонгації діючого.

"Ні, про це (внесення змін до Конституції України, - ред.) не йдеться", - підтвердив Корнієнко на брифінгу.

"У тому новому законі, який ми будемо розробляти щодо постійного статусу, це мабуть ближче до змін до Конституції. А наскільки мені відомо, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають жодного особливого статусу для жодних окремих територій чи міст", - заявив парламентар.

Нагадаємо, у Верховній раді в середу, 11 грудня, з'явився текст законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Відзначимо, проект зареєстрували в Раді ще у вівторок, проте його текст був відсутній.

Так, пропонується у статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" цифри "2019" замінити цифрами "2020".

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

Підкреслимо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.

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