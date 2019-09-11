Обшуки в ПриватБанку і зняття недоторканності: головні новини за сьогодні

Рада продовжує розглядати закони Зеленського
Верховна рада продовжує розглядати закони Володимира Зеленського, в "Приватбанку" пройшли обшуки, а в Калинівці знову пролунали вибухи. Детальніше про те, що важливого сталося за день, 11 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Прокуратура Нідерландів перевела Володимира Цемаха, переданого Російській Федерації в рамках обміну полоненими, в статус підозрюваного у справі про катастрофу MH17. До цього Цемах проходив в якості свідка. У Нідерландах з цього приводу висловлюють невдоволення тим, що Україна нібито "не стримала обіцянку" в спробах знайти винних у катастрофі.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про приїзд в Україну місії Міжнародного валютного фонду. За його словами, на даний момент проходять переговори керівництва країни з представниками місії. Він також анонсував подробиці переговорів на наступному тижні.
У Вінницькій області виникло загоряння сухої трави на території військового арсеналу в Калинівці. Через пожежу та поширення вогню на території арсеналу прогриміла серія вибухів, на даний момент ситуація контрольована, загрози життю цивільного населення немає.
Як відомо, це вже не перші вибухи у Калинівці. Зокрема, 26 вересня 2017 року в результаті детонації боєприпасів через вибухи у Калинівці держава зазнала збитків на суму близько 800 млн доларів. За однією з версій, причиною пожежі, в результаті якої почалися вибухи в Калинівці у вересні 2017 року, міг стати безпілотник.
У головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі пройшли обшуки. У прес-службі банку повідомили, що обшук проводили співробітники поліції за рішенням Жовтневого районного суду Дніпра, підстава - "перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".
У поліції уточнили, що обшуки проводилися в рамках справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з народних депутатів, ухвалений Радою 3 вересня. Закон вступат чинності з 1 січня 2020 року: нардепи не будуть нести юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті, разом з тим, кожного нардепа зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.
В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 11 вересня почалися слухання у справі "Україна проти Росії", мова йде про звинувачення російської сторони в порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму. Зокрема, в цю справу включені і справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко, які 7 вересня повернулися в Україну в рамках обміну.
Україна в ЄСПЛ акцентувала, що російська влада націлено переслідували опозицію і встановили культуру приниження гідності та насильства у Криму в 2014 році.
Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка і екс-глави МЗС Павла Климкіна. Як повідомляло РБК-Україна, справу проти Порошенка було відкрито 23 серпня в рамках виконання рішення суду.
Як відомо, 15 серпня суд Києва зобов'язав НАБУ внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Таким чином, проти Порошенка і Клімкіна відкрили справу за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).