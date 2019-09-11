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НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна

Новини » Політика    11.09.2019 - 09:59
НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна
Фото: Петро Порошенко і Павло Клімкін (РБК-Україна)

Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Порошенка і Клімкіна

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це прес-служба НАБУ повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.

У прес-службі нагадали, що суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Порошенка і Клімкіна.

"У зв'язку з вищевикладеним детектив Національного бюро 23.08.2019 вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезазначеної ухвали Солом’янського районного суду м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що крім НАБУ, справи проти Порошенка розслідує і Державне бюро розслідувань. Зараз ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

У зв'язку з цим, Порошенка чи не щотижня викликають на допит. Зазначимо, що 10 вересня Порошенко вкотре не з'явився на допит до Державного бюро розслідувань.

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Новини України Порошенко ПетроПавло КлімкінНАБУ
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