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Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Порошенка і Клімкіна

Новини » Політика    21.08.2019 - 10:27
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Порошенка і Клімкіна
Фото: Петро Порошенко і Павло Клімкін (РБК-Україна)

Рішення суду має бути виконане протягом 24 годин

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про кримінальні правопорушення п'ятого президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ країни Павла Клімкіна. Про це йдеться в рішення суду від 15 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, НАБУ має внести сивіння до реєстру не пізніше 24 годин після отримання копії постанови.

У документі вказується, що заявник подав в НАБУ заяву про вчинені Порошенком і Клімкіним кримінальні правопорушення за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Разом з тим, в рішенні суду не уточнюється, в чому конкретно полягали злочини Порошенка і Клімкіна.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко двічі приходив на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Відзначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

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