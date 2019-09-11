Глава Нацполіції представив свого нового заступника

Фото: Максим Цуцкірідзе (npu.gov.ua)

Сергій Князєв представив Максима Цуцкірідзе

Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що заступником голови Нацполіції - начальником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.

Зазначимо, у керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня начальники чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції були звільнені зі своїх посад. Рішення прийнято керівництвом Нацполиции згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України.