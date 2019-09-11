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Рада схвалила закон Зеленського про громадянську конфіскацію активів за основу

Новини » Політика    11.09.2019 - 11:05
Рада схвалила закон Зеленського про громадянську конфіскацію активів за основу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект повертає кримінальну відповідальність на незаконне збагачення

Верховна рада України планує впровадити механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон передбачає запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення. При цьому профільний комітет рекомендував прийняти закон з поправками про терміни позовної давності і ретроактивності.

Документ, зокрема, пропонує доповнити Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту схвалити запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів.

Як писало РБК-Україна раніше, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

Пізніше в партії "Слуга народу" підтвердили, що пропонується введення цивільної конфіскації незаконних активів. Новий механізм конфіскації буде проводитися за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку.

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