Главная » Новости » Война в Украине

Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)

Суббота 06 декабря 2025 09:09
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список) Фото: из-за ночной атаки РФ задерживаются почти 60 поездов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ночной атаки России на Украину задерживаются 59 поездов разных направлений. задержки достигают 6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Задерживаются следующие поезда:

  • №17/18 Ужгород-Харьков-Пас. (+6:00);
  • №73/74 Перемышль-Харьков-Пас. (+4:00);
  • №89/90 Киев-Пас.-Перемышль (+6:00);
  • №125/126 Полтава-Юж.-Мукачево (+6:00);
  • №129/130 Полтава-Юж.-Мукачево (+6:00);
  • №109/110 Херсон-Львов (+2:50);
  • №23/24 Киев-Пас.-Хелм (+1:50);
  • №87/88 Днепр-Главный-Ковель-Пас. (+2:30);
  • №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+1:30);
  • №115/116 Запорожье-1-Черновцы (+4:00);
  • №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+4:00);
  • №1/2 Ворохта-Харьков-Пас. (+1:30);
  • №123/124 Мукачево-Харьков-Пас. (+1:30);
  • №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+1:00);
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+5:00);
  • №103/104 Львов-Барвенково (+5:00);
  • №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+1:30);
  • №85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:51);
  • №7/8 Черновцы-Киев-Пас. (+0:43);
  • №149/150 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+0:43);
  • №71/72 Львов-Самар-Днепровский (+0:51);
  • №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:42);
  • №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:38);
  • №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:33);
  • №91/92 Киев-Пас.-Львов (+0:31);
  • №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:31);
  • №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+1:30);
  • №143/144 Рахов-Сумы (+5:00);
  • №29/30 Ужгород-Киев-Пас. (+2:23);
  • №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:20);
  • №735/736 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:19);
  • №79/80 Львов-Днепр-Главный (+0:18);
  • №149/150 Киев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:18);
  • №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+0:17);
  • №77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пас. (+0:16);
  • №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:15);
  • №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+0:50);
  • №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+0:14);
  • №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+0:13);
  • №7/8 Киев-Пас.-Черновцы (+0:13);
  • №51/52 Пшемысль-Главный-Киев-Пас. (+0:13);
  • №121/122 Киев-Пас.-Херсон (+0:11);
  • №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+0:10);
  • №57/58 Ясиня-Киев-Пасс. (+0:10);
  • №97/98 Киев-Пас.-Ковель-Пас. (+0:09);
  • №59/60 Чоп-Киев-Пас. (+0:09);
  • №27/28 Киев-Пас.-Чоп (+0:08);
  • №83/84 Хуст-Киев-Пас. (+0:08);
  • №39/40 Хуст-Запорожье-1 (+0:06);
  • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль-Главный (+0:06);
  • №37/38 Одесса-Главная-Ужгород (+0:06);
  • №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:06);
  • №95/96 Киев-Пас.-Рахов (+0:06);
  • №11/12 Львов-Одесса-Главная (+0:06);
  • №101/102 Херсон-Барвенково (+0:05);
  • №135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+0:05);
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:05);
  • №49/50 Киев-Пас.-Трускавец (+0:05);
  • №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:22).

Обстрел страны 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами "Кинжал".

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.

В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Вероятно, были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

Укрзализныця Война в Украине Поезда
