Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Из-за ночной атаки России на Украину задерживаются 59 поездов разных направлений. задержки достигают 6 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Задерживаются следующие поезда:
- №17/18 Ужгород-Харьков-Пас. (+6:00);
- №73/74 Перемышль-Харьков-Пас. (+4:00);
- №89/90 Киев-Пас.-Перемышль (+6:00);
- №125/126 Полтава-Юж.-Мукачево (+6:00);
- №129/130 Полтава-Юж.-Мукачево (+6:00);
- №109/110 Херсон-Львов (+2:50);
- №23/24 Киев-Пас.-Хелм (+1:50);
- №87/88 Днепр-Главный-Ковель-Пас. (+2:30);
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+1:30);
- №115/116 Запорожье-1-Черновцы (+4:00);
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+4:00);
- №1/2 Ворохта-Харьков-Пас. (+1:30);
- №123/124 Мукачево-Харьков-Пас. (+1:30);
- №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+1:00);
- №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+5:00);
- №103/104 Львов-Барвенково (+5:00);
- №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+1:30);
- №85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:51);
- №7/8 Черновцы-Киев-Пас. (+0:43);
- №149/150 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+0:43);
- №71/72 Львов-Самар-Днепровский (+0:51);
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:42);
- №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:38);
- №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:33);
- №91/92 Киев-Пас.-Львов (+0:31);
- №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:31);
- №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+1:30);
- №143/144 Рахов-Сумы (+5:00);
- №29/30 Ужгород-Киев-Пас. (+2:23);
- №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:20);
- №735/736 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:19);
- №79/80 Львов-Днепр-Главный (+0:18);
- №149/150 Киев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:18);
- №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+0:17);
- №77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пас. (+0:16);
- №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:15);
- №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+0:50);
- №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+0:14);
- №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+0:13);
- №7/8 Киев-Пас.-Черновцы (+0:13);
- №51/52 Пшемысль-Главный-Киев-Пас. (+0:13);
- №121/122 Киев-Пас.-Херсон (+0:11);
- №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+0:10);
- №57/58 Ясиня-Киев-Пасс. (+0:10);
- №97/98 Киев-Пас.-Ковель-Пас. (+0:09);
- №59/60 Чоп-Киев-Пас. (+0:09);
- №27/28 Киев-Пас.-Чоп (+0:08);
- №83/84 Хуст-Киев-Пас. (+0:08);
- №39/40 Хуст-Запорожье-1 (+0:06);
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль-Главный (+0:06);
- №37/38 Одесса-Главная-Ужгород (+0:06);
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:06);
- №95/96 Киев-Пас.-Рахов (+0:06);
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+0:06);
- №101/102 Херсон-Барвенково (+0:05);
- №135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+0:05);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:05);
- №49/50 Киев-Пас.-Трускавец (+0:05);
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:22).
Обстрел страны 6 декабря
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами "Кинжал".
Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.
В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.
Вероятно, были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.
В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.