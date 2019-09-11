Рада хоче скасувати держфінансування партій, які програли вибори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Передбачається скасування фінансування партій, що не подолали 5-відсотковий поріг

Верховна рада України прийняла за основу законопроект №1029 президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 283 нардепа, також Рада підтримала підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.

Так, згідно з пропозицією глави держави, всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах у ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз державне фінансування отримують партії, які отримали більше 2% голосів.

Також передбачається скоротити державне фінансування партій. У законопроекті пропонується виділяти політичним партіям лише соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців на останніх виборах в Раду. Зараз коефіцієнт становить 0,02.

У цілому ж законопроект дає старт перезапуску діяльності Національного агентства з запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна раніше, президент вніс до Ради цей закон 29 серпня.

Нагадаємо, за результатами позачергових парламентських виборів, на державному фінансуванні опинилися 11 політичних партій. Держфінансування ці партії повинні отримати з 1 січня 2020 року. Зокрема, партія "Слуга народу" в 2020 році отримає близько 225 млн гривень.

Так, Рада схвалила фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: ВР прийняла в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За відповідне рішення в цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.