Зеленський представив нового міністра закордонних справ

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ
Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу Президента.
За словами президента України, Зеленський задоволений роботою Пристайка протягом 4 місяців.
"Я з ним працюю десь 4 місяці. Я дуже задоволений нашою роботою... Були складні дзвінки і я бачив як це робить Вадим, і я вдячний йому", - сказав Зеленський.
Також Пристайко, своєю чергою, зазначив, що президент може розраховувати на "дипломатичне військо".
Зазначимо, Вадим Пристайко - заступник голови Офісу президента України, український дипломат. Глава місії України при НАТО (з 7 липня 2017). З 31 травня 2019 року - член Ради національної безпеки та оборони України.
Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 10 вересня 2019 р.
Нагадаємо, Зеленський погодив призначення народного депутата двох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.
Як повідомляло РБК-Україна, 4 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.