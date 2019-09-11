Зеленський представив нового міністра закордонних справ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу Президента.

За словами президента України, Зеленський задоволений роботою Пристайка протягом 4 місяців.

"Я з ним працюю десь 4 місяці. Я дуже задоволений нашою роботою... Були складні дзвінки і я бачив як це робить Вадим, і я вдячний йому", - сказав Зеленський.

Також Пристайко, своєю чергою, зазначив, що президент може розраховувати на "дипломатичне військо".

Зазначимо, Вадим Пристайко - заступник голови Офісу президента України, український дипломат. Глава місії України при НАТО (з 7 липня 2017). З 31 травня 2019 року - член Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, Зеленський погодив призначення народного депутата двох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.