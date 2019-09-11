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Комітет Ради розглядає розпуск ЦВК

Новини » Політика    11.09.2019 - 15:23
Комітет Ради розглядає розпуск ЦВК
Фото: засідання комітету (РБК-Україна)

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розпочав засідання

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розпочав засідання з розгляду подання президента щодо дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії. Про це оголосив голова комітету Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Окрім того, на засіданні присутні голова та інші представники ЦВК.

"Пропоную розглянути подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень Центральної виборчої комісії", - заявив Клочко.

Засідання Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо питання дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії.

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Середа, 11 вересня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня. Зазначимо, що у Комітеті виборців України заявили, що відсутні об'єктивні причини для розпуску Центральної виборчої комісії.

У КВУ заявили, що рішення про розпуск ЦВК має базуватися на фактах, які свідчать про серйозні порушення в роботі Центрвиборчкому. Також у КВУ відзначають, що проблеми в роботі ЦВК на виборах цього року носили технічний характер і не були пов'язані з незаконними або упередженими діями членів комісії.

У партії "Слуга народу" зазначили, що сьогодні комітет визначиться, чи виносити подання президента про розпуск ЦВК до сесійної зали.

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