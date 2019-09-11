Цемах став підозрюваним у справі про катастрофу MH17

Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Нідерланди перевели Цемаха в статус підозрюваного у справі MH17

Нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, на підозрюваного. Про це в інтерв'ю DW повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі.

За її словами, Спільна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому йдеться про те, що на даний момент Цемах розглядається в якості підозрюваного. Також повідомляється, що Пірі була автором відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому українську владу просили не допустити передачу Цемаха російській стороні в рамках обміну полоненими.

"З міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку", - підкреслила Пірі.

Нагадаємо, раніше в ПАРЄ закликали Росію співпрацювати щодо допиту Цемаха.

Як повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, Цемах відмовився від угоди зі слідством. Українська сторона не могла видати його Нідерландам через положення Конституції.

Володимир Цемах був звільнений і переданий Російській Федерації в рамках обміну полоненими. Причетні до організації обміну заявляли, що включення фігуранта катастрофи MH17 до списків на обмін було однією з головних умов президента Росії Володимира Путіна.

