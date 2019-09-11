Три заступника голови Нацполиции незабаром покинуть посади

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У керівництві Нацполиции готуються кадрові зміни

У керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр декларацій уповноважених осіб.

Так, декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін.

Віталій Невгад був призначений заступником голови Національної поліції України - начальником Головного слідчого управління у вересні 2017 року.

В'ячеслав Аброськін був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції у липні 2017 року.

Ігор Купранец обіймав посаду заступника голови Національної поліції України - начальника Департаменту захисту економіки (міжрегіональний територіальний орган) з листопада 2016 року.

Нагадаємо, раніше в мерії Кривого Рогу проходили обшуки у справі про привласнення понад 1 млн гривень на організації святкування дня міста. Одного з фігурантів справи оголошено підозру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня начальники чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції були звільнені зі своїх посад. Рішення прийнято керівництвом Нацполиции згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України.