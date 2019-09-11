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Обыски в ПриватБанке и снятие неприкосновенности: главные новости за сегодня

Новости » Политика    11.09.2019 - 20:00
Обыски в ПриватБанке и снятие неприкосновенности: главные новости за сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада продолжает рассматривать законы Зеленского

Верховная рада продолжает рассматривать законы Владимира Зеленского, в "ПриватБанке" прошли обыски, а в Калиновке снова прогремели взрывы. Подробнее о том, что важного произошло за день, 11 сентября, - в материале РБК-Украина.

Цемах стал подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов перевела Владимира Цемаха, переданного Российской Федерации в рамках обмена пленными, в статус подозреваемого по делу о катастрофе MH17. До этого Цемах проходил в качестве свидетеля. В Нидерландах по этому поводу высказывают недовольство тем, что Украина якобы "не сдержала обещание" в попытках найти виновных в катастрофе.

В Киев прибыла миссия МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о приезде в Украину миссии Международного валютного фонда. По его словам, на данный момент проходят переговоры руководства страны с представителями миссии. Он также анонсировал подробности переговоров на следующей неделе.

В Калиновке прогремели взрывы

В Винницкой области возникло возгорание сухой травы на территории военного арсенала в Калиновке. Из-за пожара и распространения огня на территории арсенала прогремела серия взрывов, на данный момент ситуация контролируема, угрозы жизни гражданскому населению нет.

Как известно, это уже не первые взрывы в Калиновке. В частности, 26 сентября 2017 года в результате детонации боеприпасов из-за взрывов в Калиновке государство понесло убытки на сумму около 800 млн долларов. По одной из версий, причиной пожара и, в результате которого начались взрывы в Калиновке в сентябре 2017 года, мог стать беспилотник.

В "ПриватБанке" прошли обыски

В главном офисе "ПриватБанка" в Днепре прошли обыски. В пресс-службе банка сообщили, что обыск проводили сотрудники полиции по решению Жовтневого районного суда Днепра, основание - "превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

В полиции уточнили, что обыски проводились в рамках дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов, принятый Радой 3 сентября. Закон вступат в силу с 1 января 2020 года: нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, вместе с тем, каждого нардепа смогут привлечь к уголовной ответственности.

Что рассматривала Рада

  • Гражданская конфискация и уголовная ответственность на незаконное обогащение. Верховная рада 316 голосами в первом чтении поддержала законопроект №1031, которым предлагается внедрить механизм гражданской конфискации коррупционных активов и вернуть уголовную ответственность на незаконное обогащение. Данный законопроект внес в Раду президент Владимир Зеленский.
  • Рада ужесточила штрафы для фур. Верховная рада поддержал законопроект №1047, которым предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы за перевес. Размер штрафа составит от 8,5 до 34 тыс. гривен в зависимости от размера перевеса. Законопроект в Раду внес президент Владимир Зеленский. На данный момент парламент принял его в целом, далее его должны подписать спикер и президент.
  • Роспуск ЦИК. Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября подал в Раду представление о роспуске ЦИК. Причинами для роспуска ЦИК в "Слуге народа" называют судебные решения относительно неправомерных действий Центризбиркома во время парламентских выборов. Профильный комитет Рады рекомендовал поддержать инициативу Зеленского.

  • Финансирование партий и перезапуск НАПК. Парламент принял за основу законопроект, который предлагает отменить финансирование партий, которые проиграли выборы, не набрав 5%. На сегодня партии с не менее 2% голосов могут претендовать на финансирование. В целом же законопроект дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции, так как агентство получит полный доступ к реестрам для автоматической проверки деклараций.

Кадровые вопросы

В ЕСПЧ начались слушания по делу Украины против России

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 11 сентября начались слушания по делу "Украина против России", речь идет ооб обвинениях российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму. В частности, в это дело включены и дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые 7 сентября вернулись в Украину в рамках обмена.

Украина в ЕСПЧ акцентировала, что российские власти нацелено преследовали оппозицию и установили культуру унижения достоинства и насилия в Крыму в 2014 году.

НАБУ открыло дело против Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы МИД Павла Климкина. Как сообщила РБК-Украина, дело против Порошенко было открыто 23 августа в рамках выполнения решения суда.

Как известно, 15 августа суд Киева обязал НАБУ внести сведения об уголовных правонарушениях в ЕРДР. Таким образом, против Порошенко и Климкина открыли дело по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"Опора" просит Раду провести консультации перед роспуском ЦИК Комитет Рады рассматривает роспуск ЦИК
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