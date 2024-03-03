Италия решила забрать из Словакии свою систему ПВО, - Фицо

Италия планирует вывести из Словакии собственную систему противовоздушной обороны, которая в прошлом году была временно передана стране на замену американской ПВО Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk .

По словам словацкого политика, он получил соответствующее сообщение от правительства Италии о выводе системы ПВО, которую "они одолжили нам на год, (она) будет выведена из Словакии, потому что она им нужна где-нибудь".

В этом контексте Фицо задался вопросом, что будет защищать атомные электростанции и другие стратегические цели в Словакии.

"Во-первых, предыдущие власти подарили Украине исправную массивную российскую систему ПВО С-300. Затем у нас здесь некоторое время были американские "Пэтриоты", они тоже уехали, а теперь и итальянские уедут", - заявил он.

В публикации говорится, что в Словакии 145 итальянских солдат с системой противовоздушной обороны SAMP/T Mamba действуют на военной базе Малацки-Кучиня в рамках передового присутствия НАТО.

Позиция Словакии по оборонной помощи для Украины

Напомним, ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

8 ноября 2023 года новое правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, одобренный предыдущим Минобороны страны.

В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн. евро. Помимо военной помощи, прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Добавим также, что ранее новый премьер Словакии заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

В январе спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Но Словакия не будет посылать военную помощь Украине из составов своей армии.

Также напомним, что 24 января в Ужгороде по итогам встречи украинского премьера Дениса Шмыгаля с его словацким коллегой Робертом Фицо стороны достигли ряда договоренностей, среди которых военно-техническое сотрудничество.