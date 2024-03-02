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Детонировало до утра. Военные ликвидировали склад боеприпасов россиян в Алешках (видео)

Херсонская область, Суббота 02 марта 2024 16:34
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Детонировало до утра. Военные ликвидировали склад боеприпасов россиян в Алешках (видео) Иллюстративное фото: военные ликвидировали склад боеприпасов россиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 11 бригаду Национальной гвардии Украины.

Военные объяснили, что по данным разведки, в помещении промышленного назначения, города Олешки Херсонской области, военные РФ обустроили склад боекомплекта.

"После филигранного попадания аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на складе занялся пожар", - сообщили в бригаде.

По информации военных, масштабный пожар с детонацией боеприпасов происходил всю ночь до утра.

Напомним, что в конце января российские войска во временно оккупированных Олешках Херсонской области устроили хаотическую стрельбу и убили человека.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

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Херсонская область Война России против Украины
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