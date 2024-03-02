Россияне пожаловались на атаку дрона на полицейских в Брянской области

Российские оккупанты пожаловались на атаку дрона в Брянской области. По их словам якобы были ранены следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Следственного комитета Российской Федерации.

Россияне заявили, что якобы, во время работы следственной группы СК России в приграничной зоне Брянской области, они подверглись атаке БПЛА.

В СК утверждают, что следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с дрона.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

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