ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

За прошедшие сутки, 2 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 393 человека. Также наши воины уничтожили 37 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 14 авиаударов;

провел 43 боевых столкновения;

совершил 950 артобстрелов. Авдеевское направление Отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области. Новопавловское направление Силы обороны отбили 25 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Ореховское направление Отражено 4 атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага составили 393 человека. Силы обороны уничтожили 37 единиц техники россиян, в частности: 7 танков;

7 ББМ;

7 артсистем;

15 автомобилей; 1 единица спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416 800 военных.