ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

Воскресенье 03 марта 2024 11:59
UA EN RU
ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 2 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 393 человека. Также наши воины уничтожили 37 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 14 авиаударов;
  • провел 43 боевых столкновения;
  • совершил 950 артобстрелов.

Авдеевское направление

Отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

Новопавловское направление

Силы обороны отбили 25 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
Ореховское направление

Отражено 4 атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 393 человека. Силы обороны уничтожили 37 единиц техники россиян, в частности:

  • 7 танков;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 15 автомобилей;

1 единица спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416 800 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта