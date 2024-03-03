ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация
За прошедшие сутки, 2 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 393 человека. Также наши воины уничтожили 37 единиц техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 14 авиаударов;
- провел 43 боевых столкновения;
- совершил 950 артобстрелов.
Авдеевское направление
Отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.
Новопавловское направление
Силы обороны отбили 25 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
Ореховское направление
Отражено 4 атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага составили 393 человека. Силы обороны уничтожили 37 единиц техники россиян, в частности:
- 7 танков;
- 7 ББМ;
- 7 артсистем;
- 15 автомобилей;
1 единица спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416 800 военных.
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