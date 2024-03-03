В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей, открыто производство
В сети распространяются видео, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе и пожилых людей. Все нападения снимаются на камеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.
"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики", - пишет пресс-служба полиции.
Как отмечает полиция Ивано-Франковской области, пока за помощью к правоохранителям никто не обращался.
Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападавших.
"Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантирована", - добавляет полиция.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошла стрельба в гостинице, в результате чего пострадал человек.
Также недавно в Мукачево Закарпатской области произошла потасовка между ромами и сотрудником территориального центра комплектования.
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