В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей, открыто производство

В сети распространяются видео, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе и пожилых людей. Все нападения снимаются на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики", - пишет пресс-служба полиции.

Как отмечает полиция Ивано-Франковской области, пока за помощью к правоохранителям никто не обращался.

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападавших.

"Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантирована", - добавляет полиция.