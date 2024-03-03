ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей, открыто производство

Воскресенье 03 марта 2024 14:09
UA EN RU
В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей, открыто производство Фото: в Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В сети распространяются видео, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе и пожилых людей. Все нападения снимаются на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики", - пишет пресс-служба полиции.

Как отмечает полиция Ивано-Франковской области, пока за помощью к правоохранителям никто не обращался.

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападавших.

"Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантирована", - добавляет полиция.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошла стрельба в гостинице, в результате чего пострадал человек.

Также недавно в Мукачево Закарпатской области произошла потасовка между ромами и сотрудником территориального центра комплектования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск
NEWS
Под завалами в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС
Под завалами в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта