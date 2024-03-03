Россияне массированно обстреляли Покровск ракетами: фото последствий

Покровск Донецкой области оказался под массированным обстрелом. Оккупанты ударили ракетами по жилому микрорайону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию в Telegram.

Россияне ударили по городу ракетами утром 3 марта. "Прилеты" были в жилом секторе.

В результате атаки повреждены девять многоквартирных домов, три частных домохозяйства и два учебных заведения. К счастью, без погибших.

"По состоянию на 8:00 в контактный центр уже поступило около 50 обращений относительно повреждений помещений. Работа продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: россияне массированно обстреляли Покровск ракетами (t.me/pokrovskonline)

Цинический удар по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.

По состоянию на 10:30 известно уже о десяти погибших в результате атаки. Среди жертв российской атаки есть трое детей, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.